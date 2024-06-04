США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Американские ВВС: пуск ракеты Minuteman III в Калифорнии прошел успешно
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в округе Санта-Барбара штата Калифорния. Об этом сообщила пресс-служба базы космических сил «Ванденберг».
Испытания прошли 4 июня. Военные отметили, что запуск является демонстрацией безопасности и надежности американских сил ядерного сдерживания.
«Подобные испытания проводились ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий», — указала пресс-служба.
База космических сил также опубликовала ролик с испытаниями ракеты. Съемку видео проводил старший летчик Кадиэль Шоу.
Ранее тестовый пуск модернизированной ракеты ASMPA провела Франция. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил, что испытания прошли успешно. По его словам, сверхзвуковая ядерная ракета способна нести ядерный заряд и показывает «превосходство и оперативную надежность».