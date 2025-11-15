США захотели 5 миллиардов долларов из замороженных активов России

Администрация президента США Дональда Трампа может конфисковать половину замороженных российских активов на пять миллиардов долларов в период с 2026 по 2028 год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прогноз бюджетного управления конгресса США.

Ведомство провело оценку на основе проекта закона REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025. Этот документ уточняет порядок использования замороженных российских активов в пользу Украины.

«Имеется 50%-ная вероятность, что федеральное правительство сделает это», — заявили в бюджетном управлении.

При этом существует значительная неопределенность относительно готовности Трампа пойти на такой шаг.

При этом в случае положительного решения около 300 миллионов долларов временно инвестируют в ценные бумаги Минфина США. Эти средства затем направят на экономическую и гуманитарную поддержку Киева, а полученные проценты будут доступны для помощи Украине без дополнительных ассигнований.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что существование страны зависит от немедленного решения Евросоюза по использованию замороженных российских активов.