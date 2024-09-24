США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

Соединенные Штаты готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений. Однако нужен отклик от российской стороны, заявила пресс-служба Белого дома.

В администрации Белого дома также подчеркнули, что не готовы «спекулировать» на теме возможного возобновления ядерных испытаний в будущем.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. Президент Владимир Путин объяснил, что страна вернется к выполнению своих обязательств после учета ядерных арсеналов Великобритании и Франции как постоянных членов НАТО.

Американские власти использовали договор для одностороннего ядерного разоружения России, заявил в беседе с 360.ru политолог Алексей Ярошенко. По мнению эксперта, соглашение было нужно для обмана российской стороны.