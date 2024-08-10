США выделят Израилю 3,5 миллиарда долларов на военные нужды

Белый дом предоставит израильскому руководству 3,5 миллиарда долларов для покупки американского оружия и военной техники. Об этом сообщил телеканал CNN .

Деньги направят из пакета дополнительной военной помощи, который конгресс США согласовал в апреле. Тогда конгрессмены одобрили отправку Израилю свыше 20 миллиардов долларов.

Источник телеканала уточнил, что средства выделят для подготовки ЦАХАЛ к возможной атаке со стороны Ирана и ливанской организации «Хезболла». В издании добавили, что Израиль закупит американское оружие в ближайшее время, но США смогут поставить его не сразу, а в течение нескольких лет.

Ранее в The Jerusalem Post подтвердили, что американское руководство перебросило на Ближний Восток большое количество военной техники, в том числе истребители F-22. США готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам», в том числе и к ударам Ирана по Израилю, указал представитель Белого дома.