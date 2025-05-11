США возобновили поставки дикого риса в Россию

Соединенные Штаты вернули поставки дикого риса в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировав данные американской статистической службы.

В марте 2025 года США поставили за рубеж дикого риса на общую сумму в два миллиона долларов. Главным покупателем стала Россия, закупившая товар на 294,2 тысячи долларов.

Этот показатель стал рекордным с 2015 года. Тогда он составлял 431,7 тысячи долларов.

Регулярные поставки риса из США прекратились вскоре после начала СВО. С того момента происходили только разовые отгрузки.

Ранее стало известно, что Россия и Китай нарастили поставки пива друг другу. В начале весны компании из КНР продали на российский рынок напитка на 3,2 миллиона долларов.