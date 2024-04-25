США вновь запретили российским дипломатам возложить венки к «Духу Эльбы» | 360°

Мир 25 апреля 2024, 10:34 США вновь запретили российским дипломатам возложить венки к «Духу Эльбы» Посол РФ Антонов: США запретили дипломатам возложить цветы к «Духу Эльбы» Unsplash

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Третий год подряд власти США запретили российским дипломатам проводить церемонию возложения цветов и венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Об этом рассказал российский посол Анатолий Антонов, его слова привело РИА «Новости».

«Мы это делали совместно с друзьями из стран СНГ», — пояснил дипломат.

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Мероприятие проводилось в честь годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах Эльбы. Это событие, которое увенчало разгром фашистских войск, произошло 25 апреля 1945 года. Акт о капитуляции нацистской Германии был подписан 7 мая, а вступил в силу 8 мая 1945 года.

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