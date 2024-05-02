США внесли в санкционный список сотрудников колонии, где умер Навальный | 360°

Мир 02 мая 2024, 00:59 США внесли в санкционный список сотрудников колонии, где умер Навальный РИА «Новости»

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Соединенные Штаты пополнили санкционный список против России, в него внесли, в том числе, сотрудников исправительной колонии, где отбывал наказание Алексей Навальный. Информацию разместили на официальном сайте Госдепа США.

В список попали начальник медчасти Алексей Лисюк и руководитель отдела воспитательной работы ИК-3 Юрий Коновеев. Также санкции ввели против директора ИК-2 Александра Муханова, где Навальный пребывал ранее.

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Из-за смерти Навального против России ввел санкции и Евросоюз. Об этом ЕС заявил 22 апреля. Речь идет о персональных рестрикциях в отношении более 30 физических лиц, среди которых — представители судейского корпуса и руководства колоний. Им запретили поездки в ЕС, а также заморозили активы на территории стран Евросоюза.

О смерти Навального стало известно 16 февраля. Оппозиционер скончался в исправительной колонии № 3, где отбывал наказание по делу о мошенничестве, создании и финансировании экстремистского сообщества.