Посол Антонов: ФБР выпадами против России отвлекало американцев от проблем в США

Федеральное бюро расследований США пыталось отвлечь внимание американцев от «промахов» и внутренних противоречий в политике страны, поэтому заявило о попытках России повлиять на выборы. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал высказывание главы ФБР Кристофера Рэя о «влиянии» России на избирательный процесс в США.

«Заявление Рэя — очередной и, надо сказать, неудачный образчик политики переваливания проблем с больной головы на здоровую», — указал посол.

Дипломат отметил, что в США в последнее время обострились многие проблемы и внутренние противоречия. Он добавил, что в России всегда уважали у будут уважать выбор американских граждан.

Ранее президент США Джо Байден отказался участвовать в предвыборной гонке и поддержал кандидатуру своего заместителя — Камалы Харрис. Политолог Владимир Корнилов предположил, что демократы развернули вокруг нее масштабную информационную кампанию ради возвращения крупных спонсоров, потерявших веру в победу партии.