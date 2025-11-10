Эксперт Юшков заявил, что Китай ответит США на создание клуба для «справедливой» торговли минералами

Идея создания в США клуба «справедливой» торговли минералами направлена на обеспечение собственной безопасности страны, а также может повлечь за собой ответные санкции со стороны Китая. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

Специалист отметил, что когда США ввели импортные пошлины на китайские товары, Китай ответил ограничением на поставку редкоземельных металлов. Эти металлы, по словам эксперта, необходимы США для микроэлектроники и других отраслей, включая оборонную промышленность.

«США этот альянс создают исключительно для собственной безопасности, в плане обеспеченности редкоземельными металлами», — подчеркнул Юшков.

Напомним, что США уже начали формировать клуб стран для «справедливой» торговли минералами. К альянсу присоединились шесть стран: Япония, Южная Корея, Малайзия, Австралия и Таиланд.