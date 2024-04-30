США снова злоупотребили положением и не выдали визу делегату России для участия в ГА ООН | 360°

Мир 30 апреля 2024, 03:27 США снова злоупотребили положением и не выдали визу делегату России для участия в ГА ООН Полянский: США не выдали визу делегату России для участия в Генассамблее ООН РИА «Новости»

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Соединенные Штаты в очередной раз злоупотребили своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН, и не выдали визу делегату России для участия в заседании Генассамблеи в Нью-Йорке. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, его слова привел Telegram-канал российского постпредства.

Полянский отметил, что вынужден начать выступление с вопроса злоупотребления американской стороны.

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«Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии комитета по информации ГА представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы», — отметил дипломат.

Полянский назвал это грубым нарушением обязательств, прописанных в Соглашении о центральных органах ООН.

В конце января США не выдали визу спецпредставителю президента России по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артуру Люкманову. Это назвали саботажем со стороны Соединенных Штатов.