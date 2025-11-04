США решили развернуть оружие для глушения российских и китайских спутников

США планируют развернуть две новые системы для глушения российских и китайских спутников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил страны.

Системы Meadowlands и Remote Sensing Terminals (RMT) будут работать параллельно с существующей, но менее мобильной Counter Communications System, запущенной в 2020 году.

По данным источника, они будут рассредоточены по всему миру, иногда ими будут управлять дистанционно.

Сейчас Meadowlands проходит последний этап испытаний. ПМланируется, что она будет введена в этом финансовом году. RMT уже применяют в нескольких местах за рубежом, однако эти установки находятся на «этапе ограниченного раннего использования».

В середине октября стало известно, что ЕС начал создавать спутниковую систему против России и Китая. Проект получил название «Космический щит».