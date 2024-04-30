США разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики | 360°

Мир 30 апреля 2024, 01:00 США разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики Минфин США продлил до ноября разрешение на операции с банками РФ по энергетике Liu Jie/XinHua / Global Look Press

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Соединенные Штаты продлили до ноября разрешение на операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. Об этом свидетельствуют данные из лицензии Минфина США.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года», — следует из документа.

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В список разрешенных банков вошли Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, «Зенит», банк «Санкт-Петербург», «Открытие».

В середине апреля Минфин США ввел запрет на ввоз алюминия, никеля и меди из России. Ограничения не коснулись металлов, произведенных до 13 апреля. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал этот шаг «политизированным и неоправданным». Дипломат предположил, что американские власти надеются на стабильные цены на эти металлы внутри страны.