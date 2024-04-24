США предупредили о риске теракта, как в «Крокус Сити Холле» | 360°

Мир 24 апреля 2024, 06:15 США предупредили о риске теракта, как в «Крокус Сити Холле» Директор ФБР Рэй: США опасаются атаки исламистов, как в «Крокус Сити Холле» РИА «Новости»

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Исламисты могут устроить в США настолько же крупный террористический акт, как в концертном зале «Крокус Сити Холл» в России. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сказал об этом телеканалу NBC.

«Мы все больше обеспокоены возможностью какой-то скоординированной атаки здесь, на родине, которая может не сильно отличаться от того, что вы видели против концертного зала в России несколько недель назад со стороны ИГ*», — сказал он.

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Кристофер Рэй заявил, что с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной возросла террористическая опасность в США. По его словам, власти опасались провокаций как со стороны одиночных радикалов, так и целых групп. Директор ФБР признал, что угрозы, которые в течение последнего десятилетия рассматривали как отдаленные, стали актуальными после октября 2023 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Погибли более 140 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.