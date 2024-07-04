США предрекли войну на южном направлении

Полковник Макгрегор: в США начнется война из-за ситуации на границе с Мексикой

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Закрытие границы не поможет США избежать войны с Мексикой. Конфликт спровоцируют наркокартели и ячейка ливанского движения «Хезболла», заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Его возмутило, что кризис на южной границе проигнорировали. Макгрегор напомнил, что в Мексике существовала крупная ячейка «Хезболлы», участники которой наравне со сторонниками ИГ* мигрировали во все штаты США.

Закрытие границы, по его мнению, не поможет, так как в этом случае возмутятся наркокартели — США перекроют их торговые потоки. Макгрегор предупредил об угрозе развязывания войны.

«Потому [республиканец Дональд] Трамп говорит о третьей мировой войне. Вы ее получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у нее больше шансов начаться, чем где-либо еще», — сказал он.

Макгрегор еще в марте призывал перебросить к границе с Мексикой группировку из 70 — 80 тысяч американских военных. Он предупреждал о возможном конфликте из-за миграционного кризиса.

* «Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, запрещенная в России.

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