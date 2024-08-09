США предпочли продавать газ в Азию вместо Европы

Экспортеры сжиженного природного газа в США стали чаще отдавать предпочтение покупателям из Азии, несмотря на обещание Европе поддержать ее после отказа от российского голубого топлива. Такую статистику привело агентство Bloomberg .

Азиатский рынок привлек американских поставщиков из-за высоких цен — они оказались выше европейских. Россия приблизилась к тому, чтобы обогнать США в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европу. Это связано не столько с увеличением поставок из РФ, сколько с сокращением из США.

«Разрыв между поставками СПГ из двух стран в Западную Европу сократился в июле до самого низкого уровня с конца 2021 года», — сообщило агентство.

Соединенные Штаты могут использовать поставки сжиженного природного газа как инструмент внешней политики, считает частный инвестор Федор Сидоров.