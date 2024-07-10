США потребовали запретить использовать экомаркировку для российской рыбы

РБК: американские сенаторы призвали запретить экомаркировку для рыбы из РФ

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Соединенным Штатам следует запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом заявили сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз в письме к гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу, сообщил РБК.

Международные экологические сертификаты используются для экспорта морепродуктов и рыбы в Евросоюз. Сенаторы призвали в срочном порядке запретить использование этих маркировок для выловленной в России рыбы.

Салливан и Коллинз добавили, что порядка 80% российской рыбы и морепродуктов проходят обработку в Китае и затем отправляются в другие государства.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон признался, что антироссийские санкции не привели к желаемым результатам. По его словам, ограничения ударили по странам Европы, а в России наступило экономическое процветание. Китай вместе с российским руководством начал развивать альтернативную мировую систему в виде БРИКС, добавил эксперт.

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