США отправят в Польшу дополнительные 5 тысяч солдат

США перебросят в Польшу дополнительно пять тысяч американских военнослужащих. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих», — заявил американский лидер.

Больше никаких подробностей Трамп не привел. Всего в Польше расквартировано около 10 тысяч солдат и служащих американский армии.

Ранее директор польского Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий сообщал, что США в рамках ротации своих сил в Европе перебросили в Польшу из Техаса более 20% от запланированного количества военных. Ротацию провела Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа.