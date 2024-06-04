США осложнят создание газового хаба в Турции

Создание в Турции газового хаба, предложенного Россией, соответствовало ее интересам, но взволновало страны Запада. Реализация проекта осложнится из-за давления США, заявил РИА «Новости» турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«На самом деле идея превращения Турции в энергетический центр, конечно, непроста. Это видение, и мы все знаем, что оно не будет реализовано в течение нескольких лет», — предупредил он.

Турция, по мнению Эрчина, отклонилась от плана обрести экономическую независимость. Будучи членом НАТО, она стремилась преследовать интересы Альянса и задвинула проект энергетического центра на второй план.

Собеседник агентства заявил, что США оказали на страну сильное влияние. Он напомнил, что бывший министр финансов и энергетики Берат Албайрак получал угрозы при реализации проекта «Турецкий поток».

Идею создать газовый хаб озвучил президент России Владимир Путин в октябре 2022 года после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция поддержала инициативу.