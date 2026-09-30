США официально закончили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке

Пентагон заявил, что США вместе с союзниками официально закончили проведение операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. Это следует из заявления помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла .

«Сегодня Соединенные Штаты и наши партнеры по коалиции официально завершили операцию „Непоколебимая решимость“ в Ираке», — подчеркнул он.

Парнелл отметил, что постепенный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле символизирует благополучное окончание военной миссии по уничтожению «Исламского государства»* в Ираке.

В США рассчитывают, что по завершении американской операции иракские власти своими силами обеспечат безопасность и благополучно ликвидируют остатки формирований ИГИЛ* на своей территории.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.