США одобрили продажу Украине оборудования для ремонта БМП и ЗРК

Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для ремонта боевой техники и системы ПВО на общую сумму 322 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Пентагоне.

До этого Киев запросил комплектующие для БМП Bradley. Предельная стоимость сделки оценена в 150 миллионов долларов.

Кроме того, ВСУ испытывает дефицит запчастей для техобслуживания огневых единиц ЗРК HAWK. В перечень добавили грузовики, инструментальные комплекты, а также учли стоимость обучения ремонтников. Максимальная сумма этой сделки составит 172 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Украину поразили невиданным оружием.