США нашли хитрый способ изолировать Китай

Администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать переговоры по торговым пошлинам в качестве инструмента давления на страны-партнеры с целью ограничить их взаимодействие с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

По данным издания, американские власти обсуждают такие условия с более чем 70-ю государствами. Вашингтон предлагает запретить Китаю использовать территории этих стран как транзитные маршруты для обхода американских тарифов, а также просит не разрешать им размещать у себя китайские компании с той же целью.

Идея команды Трампа состоит в том, чтобы получить от торговых партнеров США обязательства изолировать экономику КНР. В обмен те получат снижение торговых и тарифных барьеров, которые ранее ввел Белый дом.

Таким образом, администрация США рассчитывает не только укрепить собственные экономические позиции, но и усилить международную изоляцию Пекина на фоне обостряющегося торгового конфликта.

Трамп ввел пошлины в отношении почти всех стран мира 2 апреля. Многие государства отреагировали повышением тарифов и на американскую продукцию. Уже 9 апреля Дональд Трамп неожиданно решил приостановить введение повышенных ввозных пошлин для большинства стран на 90 дней.