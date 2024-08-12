США направят подлодку и истребители на Ближний Восток

Остин: США направят подлодку USS Georgia и истребители на Ближний Восток

Yuri Gripas
Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ направить атомную подводную лодку USS Georgia на Ближний Восток и ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В ведомстве уточнили, что Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которого подтвердил готовность США предпринять все необходимые меры для защиты Израиля и заявил об увеличении военного присутствия Штатов в регионе на фоне растущей напряженности.

Он распорядился ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C в зону ответственности Центрального командования ВС США, где уже находится авианосец Theodore Roosevelt. Кроме того, Остин подтвердил отправку подводной лодки Georgia, оснащенной крылатыми ракетами, в эту же зону.

Помимо этого, в ходе разговора Остин и Галант обсудили действия израильских военных в секторе Газа и усилия по достижению соглашения о прекращении огня.

Ранее в Пентагоне заявляли о планах США заработать на продаже оружия более 100 миллиардов долларов.

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