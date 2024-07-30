США начали переброску танков и БМП из Германии в Польшу

Американские военные начали переброску танков, боевых машин пехоты и артиллерии с немецких военных баз в Польшу ради усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet .

«Американские военные перебрасывают технику из Германии в Повидз (северо-восток Польши — прим. ред.) — 87 танков и 150 боевых машин пехоты. Операция укрепляет восточный фланг НАТО», — говорится в сообщении.

Помимо этого, США перебрасывают на польскую базу 18 самоходных артиллерийских установок. Интенсивное движение военной техники уже заметили на дорогах в Любушском и Великопольском воеводствах. Переброска бронетехники продлится до конца сентября.

Операция стартовала еще в конце июня, как сообщала газета Минобороны США Stars and Stripes. В публикации отмечалось, что польская база расположена в одном километре от границы с Украиной. В то же время в Повидз прибыла первая партия из 14 танков Abrams M1.