США испугались захвата Россией Leopard 2A6 | 360°

Мир 24 апреля 2024, 17:49 США испугались захвата Россией Leopard 2A6 MWM: захват танка Leopard 2A6 поможет России получить ценную информацию о них Thomas Imo / Global Look Press

Читать 360 в

Российские специалисты смогут получить ценную разведывательную информацию о модели танка Leopard 2A6 после его захвата на Авдеевском направлении. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

«Ценность доступа к Leopard 2A6 остается высокой. Российские войска уже получили значительные сведения об этом классе танков благодаря опыту ведения боевых действий против него», — указали в материале.

Реклама

Автор статьи отметил, что захваченный ВС России считают самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным в распоряжение Украине.

Среди европейских классов танков по своим возможностям он может уступить лишь небольшому количеству Leopard 2A7. Опубликованные Минобороны РФ кадры подтвердили, что западную военную технику, поставляемую ВСУ, детально изучают в России.

«Захваченный танк считается самым мощным на вооружении Украины», — резюмировали в статье.

Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard. Его доставили в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Захваченный Leopard может стать музейным экспонатом или его отправят на эксплуатацию.