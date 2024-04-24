США испугались захвата Россией Leopard 2A6 | 360°

24 апреля 2024, 17:49
США испугались захвата Россией Leopard 2A6
MWM: захват танка Leopard 2A6 поможет России получить ценную информацию о них
Российские специалисты смогут получить ценную разведывательную информацию о модели танка Leopard 2A6 после его захвата на Авдеевском направлении. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
«Ценность доступа к Leopard 2A6 остается высокой. Российские войска уже получили значительные сведения об этом классе танков благодаря опыту ведения боевых действий против него», — указали в материале.
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Автор статьи отметил, что захваченный ВС России считают самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным в распоряжение Украине.
Среди европейских классов танков по своим возможностям он может уступить лишь небольшому количеству Leopard 2A7. Опубликованные Минобороны РФ кадры подтвердили, что западную военную технику, поставляемую ВСУ, детально изучают в России.
«Захваченный танк считается самым мощным на вооружении Украины», — резюмировали в статье.
Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard. Его доставили в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Захваченный Leopard может стать музейным экспонатом или его отправят на эксплуатацию.
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