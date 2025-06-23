США использовали маневр с переброской B-2 перед ударами по Ирану

NYT: США отправили бомбардировщики для отвлечения внимания при атаке на Иран

Руководство США пошло на хитрость при атаке на Иран. Оно отправило группу бомбардировщиков с включенными радиолокационными ответчиками в противоположном от Ближнего Востока направлении, в то время как другие самолеты B-2 летели к исламской республике. Об этом сообщила газета The New York Times .

По информации издания, бомбардировщики B-2 — единственные военные самолеты, которые могут нести противобункерные бомбы GBU-57, не попав на иранские радары. США создали путаницу для иранских военных, отправив в одно и то же время две партии самолетов из штата Миссури.

«Одна группа должна была лететь на запад, в сторону [острова] Гуам с включенными транспондерами, чтобы можно было отследить их при помощи коммерческих спутников», — отметила газета.

Другие семь бомбардировщиков отправились к Ирану с отключенными транспондерами, чтобы не быть замеченными.

Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил, что США могут устроить в исламской республике государственный переворот. Он подчеркнул, что иранские власти не способны сделать страну снова великой.