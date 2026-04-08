США и Израиль атаковали алюминиевый завод в Иране

Press TV: США и Израиль ударили по иранским заводам в Эраке и Бендер-Махшехре

США и Израиль нанесли удары по алюминиевому заводу и нефтехимическому комплексу в Иране. Об этом сообщил телеканал Press TV в своем телеграм-канале .

Под удар попали сразу два промышленных объекта на территории Ирана — алюминиевое предприятие IRALCO в городе Эрак и нефтехимический комплекс Fajr в Бендер-Махшехре. Иранские власти начали оценку ущерба и продолжили работу по обеспечению безопасности на пострадавших объектах.

Официальные структуры также сообщили, что угрозы для местного населения нет. Ситуацию взяли под контроль.

Обозреватели сообщили, что жители Ирана вышли на улицы в разных городах страны с государственными флагами и портретами ныне покойного верховного лидера страны Али Хаменеи.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал недопустимыми заявления президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации.