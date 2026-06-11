Срок восстановления «Северного потока» оценили в три года

На ремонт «Северного потока» придется потратить порядка трех лет. Об этом со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона по спору Nord Stream AG (оператор газопровода) со страховщиками Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance сообщил РБК .

Меморандум подготовили привлеченные обеими сторонами специалисты по инженерным и техническим вопросам.

В документе указали, что восстановление поврежденного из-за взрывов газопровода может занять порядка 36 месяцев. За этот период специалисты успеют спроектировать, получить разрешения, купить материалы и провести работу через подрядчиков.

«Суд может использовать расчеты при определении размера возмещения, если он признает наличие страхового покрытия», — уточнили в РБК.

Ранее депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер призвал восстановить «Северный поток». По его словам, в ФРГ необходимо снизить цены на энергоносители.