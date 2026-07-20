Средства ПВО Бахрейна отразили воздушную атаку Ирана

Системы противовоздушной обороны Бахрейна отразили утром новую воздушную атаку со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на государственное телевидение королевства сообщило РИА «Новости» .

Информация о разрушениях в результате удара не поступала. В последний раз исламская республика атаковала Бахрейн в полночь по московскому времени.

Ночью американские военные начали новую серию ударов по иранским объектам. США атаковали страну девятую ночь подряд, чтобы снизить ее военный потенциал.

Американская сторона объяснила, что из-за Ирана находились под угрозой торговые экипажи и гражданские моряки, проходившие через Ормузский пролив.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом приближается к полномасштабной войне с Исламской республикой. США увеличили число военных самолетов на Ближнем Востоке, но ресурсов для безопасной операции у страны не хватает, отметило издание.