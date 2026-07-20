Средства ПВО Бахрейна отразили воздушную атаку Ирана
Системы противовоздушной обороны Бахрейна отразили утром новую воздушную атаку со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на государственное телевидение королевства сообщило РИА «Новости».
Информация о разрушениях в результате удара не поступала. В последний раз исламская республика атаковала Бахрейн в полночь по московскому времени.
Ночью американские военные начали новую серию ударов по иранским объектам. США атаковали страну девятую ночь подряд, чтобы снизить ее военный потенциал.
Американская сторона объяснила, что из-за Ирана находились под угрозой торговые экипажи и гражданские моряки, проходившие через Ормузский пролив.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом приближается к полномасштабной войне с Исламской республикой. США увеличили число военных самолетов на Ближнем Востоке, но ресурсов для безопасной операции у страны не хватает, отметило издание.