Спутниковым компаниям ограничат съемку Украины из космоса | 360°

Мир 02 мая 2024, 09:14 Спутниковым компаниям ограничат съемку Украины из космоса Минобороны Украины сообщило о планах ограничить спутниковую съемку страны Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Представители Минобороны Украины обсудили с одной из спутниковых компаний ограничение на съемку территории страны из космоса. Об этом сообщила Lenta.ru.

Пресс-служба министерства опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись, на которой замминистра обороны Екатерина Черногоренко анонсировала подписание меморандума об ограничении съемок Украины из космоса. Она сообщила, что этот вопрос обсудили на встрече с представителями неназванной спутниковой компании.

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«Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум», — сказала она.

Ограничение съемки обосновали действовавшим с 2022 года военным положением. Спустя время видеозапись удалили из канала Минобороны Украины.

Издание The Atlantic сообщало, что частные компании из США продавали спутниковые снимки Украины. По информации журналистов, российские войска использовали их для нанесения ударов по военным объектам.