Такер Карлсон приехал в Россию в 2024 году, чтобы предотвратить ядерную войну

Американский журналист Такер Карлсон опасался ядерной войны из-за того, что Запад не прислушивался к России, поэтому в 2024 году приехал в Москву и взял интервью у президента Владимира Путина. Он сообщил об этом на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на своем YouTube-канале .

«Вот поэтому я приехал туда в прошлом году, потому что думал, что мы приближаемся к ядерной войне. И я просто подумал: если никто не говорит с Путиным, кто-то по крайней мере должен транслировать его взгляды миру, иначе у нас может начаться война», — сказал он.

Карлсон согласился с мнением Уиткоффа о том, что без диалога невозможно решить конфликт. Предыдущий президент США Джо Байден во время своего правления не общался с Путиным 3,5 года.

Интервью президента России Карлсону вышло в феврале 2024 года и вызвало большой общественный резонанс. В Москве журналист посетил ВДНХ, Большой театр, ресторан фастфуда и гипермаркет.