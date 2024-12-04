Список нематериального наследия ЮНЕСКО пополнил тайский суп том-ям кунг

Острый суп том-ям кунг внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

IMAGO/Sarah Griesemer/staff phot
Фото: IMAGO/Sarah Griesemer/staff phot/Global Look Press

Получивший всемирную популярность тайский острый суп с креветками том-ям кунг получил статус нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон, получившая сертификат ЮНЕСКО.

Она пояснила, что решение о присвоению супу том-ям кунг статуса объекта нематериального наследия ЮНЕСКО приняли на 19-й сессии профильного Межправительственного комитета.

Министр добавила, что получившее всемирную популярность блюдо произошло из фермерского сообщества Риверсайд. Оно прославилось тем, что работающие там специалисты обеспечивают себя продуктами питания самостоятельно и не прибегают к покупкам из внешнего мира.

«Само название супа том-ям кунг происходит из сочетания слов „варить“, „вкусно“ и „креветки“. В этих словах кроется способ приготовления блюда, когда морепродукты отваривают в кипящей воде с добавлением трав, лимона и специального соуса», — заявила Вангсупхакиткосон.

Она подчеркнула, что рецепт очень древний и передавался из поколения в поколения. Сначала он распространился по другим районам страны, а теперь и по всему миру, где получил признание.

В 2022 году ЮНЕСКО внесло в список нематериального наследия человечества французский багет. В этом году почта страны выпустила 594 тысячи марок со специальными микрокапсулами, при нажатии на которые владелец может почувствовать запах свежевыпеченного багета. Так сотрудники почты выразили уважение «жемчужине национальной кулинарной культуры».

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