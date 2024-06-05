Американского трансгендера* и бывшего представителя украинской территориальной обороны Сару Эштон-Чирилло** объявили в розыск в России по статье Уголовного кодекса РФ. Информацию об этом опубликовали в базе МВД.

«Эштон-Чирилло** Сара 09.07.1977. Разыскивается по статье УК», — указали в ведомстве.

Статью, по который разыскивают экс-представителя украинской теробороны, в базе не указали. В феврале этого года Чирилло** включили в российский перечень экстремистов и террористов.

Экс-спикер ВСУ призывал убивать журналистов из России. После скандальных высказываний трансгендера* уволили с поста представителя территориальной обороны. Вслед за этим Чирилло** заявил, что заключил контракт с издательством и собирается написать книгу о своей работе на Украине.

В 2023 году с ним под видом экс-президента Украины Петра Порошенко побеседовали пранкеры Лексус и Вован. Они выяснили, что в ВСУ наблюдаются проблемы с иностранными наемниками.