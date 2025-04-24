Спикера парламента Нидерландов уличили в желании отобрать Фландрию у Бельгии

Раздел Бельгии стал темой встречи спикера парламента Нидерландов Мартина Босма с послом Франции Франсуа Делатром в феврале этого года. Об этом со ссылкой на источники среди депутатов, присутствовавших при диалоге, сообщила журналистка издания NRC Петра де Конинг.

Она подчеркнула, что встреча проходила в одном из ресторанов Амстердама, когда Босма начал разговор о том, что Нидерланды хотят вхождения в свой состав Фландрии, а Франция могла бы забрать себе Валлонию.

«Парламентарии и посол были поражены, когда услышали это предложение», — заявила журналистка.

Де Конинг обратилась за комментарием к Босме с просьбой прокомментировать рассказ ее источников.

«В такие вечера говорят о политике и о вещах, которые возможно произойдут», — заявил спикер парламента Нидерландов.

Выход Фландрии из состава Бельгии является частью идеи «Великих Нидерландов», которую продвигает лидер победившей на парламентских выборах ультраправой «Партии свободы» Герт Вилдерс, куда также входит спикер нидерландского парламента.

Эту же концепцию поддерживают в бельгийском регионе сторонники объединения «Фламандский интерес», выступающие за независимость.

«Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом победила на досрочных парламентских выборах в Нидерландах в декабре 2023 года, получив 37 мест, став крупнейшей фракцией. Бывший лидер по числу депутатов, «Народная партия за свободу и демократию» получила только 25 кресел, придя к финишу третьей.