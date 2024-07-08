Спикер ГД Володин: французы были готовы голосовать за кого угодно, кроме сторонников президента Макрона
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал результаты парламентских выборов во Франции. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По словам политика, итоги досрочных выборов закончились для президента Эммануэля Макрона поражением.
«Макрону указали на дверь», — подчеркнул Володин.
Он также отметил, что граждане страны были готовы отдать голос кому угодно, кроме сторонников действующего лидера. Даже политтехнологические уловки и снятие кандидатов не помогли Макрону, добавил спикер ГД.