Спецслужбы США уловили зашифрованные сигналы из Ирана

Американские спецслужбы перехватили зашифрованный сигнал, который мог исходить из Ирана. Его могли отправить «спящим агентам» Тегерана на Западе, сообщил телеканал ABC News .

Зашифрованные сообщения якобы разослали по радио вскоре после убийства американскими войсками верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с характеристиками международной ретрансляции требует повышенной осведомленности о ситуации», — отметили в материале.

Перехваченное послание было для тайных получателей, обладающих ключом шифрования. Такие сообщения предназначались, чтобы передавать инструкции «спящим ячейкам» за пределами страны, причем без использования интернета или сотовых сетей. Американские правоохранители усилят мониторинг за подозрительными сигналами в радиоэфире.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что противостояние США и Ирана только начинает набирать обороты и вряд ли быстро завершится.