Китайский Шэньчжэнь впечатляет технологиями, но Москва превосходит его по уличной роботизации и сохранению истории. Об этом сообщил спецкор KP.RU Валентин Алфимов.

Журналист посетил китайский мегаполис во время саммита АТЭС. Шэньчжэнь, основанный как свободная экономическая зона в 1979 году, вырос из рыбацкого городка с 30 тысячами жителей в гигантский центр с населением 18 миллионов человек. Сейчас там базируются офисы Huawei, Tencent и BYD, открыто 1320 парков, а транспорт переведен на электротягу.

По оценке корреспондента, Москва не уступает Шэньчжэню по доле зелени: парки и скверы занимают более 50% территории. Кроме того, российская столица опережает китайский город по внедрению беспилотных роботов-доставщиков на улицах и сохраняет исторический центр от сплошной высотной застройки.