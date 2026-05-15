Спасатели не смогли подтвердить данные о гибели кита Тимми у побережья Дании

Частная спасательная кампания Whale Initiative не смогла подтвердить информацию о возможной гибели у побережья Дании пропавшего горбатого кита Тимми. Об этом написала газета Bild .

Ранее датские СМИ сообщили, что в 75 метрах от берега в районе заповедника у острова Анхольт обнаружили горбатого кита размером 10-15 метров. Предположительно, кит мертв.

«Представители Whale Initiative на данный момент не знают, является ли крупный горбатый кит, обнаруженный у берегов Дании, пропавшим Тимми», — отметили внемецкой газете.

С 10 мая спасатели не получают никаких сигналов с GPS-датчика кита Тимми, которого выпустили в море 2 мая. Датчик должен был срабатывать в те моменты, когда кит всплывал на поверхность. Спасатели предположили, что-либо животное уже мертво, либо прибор вышел из строя.