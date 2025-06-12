Создание европейского конкурента SpaceX затянется

FT: создание европейского конкурента SpaceX может затянуться на три года

Разработка европейского конкурента SpaceX, компании Илона Маска, может завершиться не раньше 2028 года. Об этом сообщила газета The Financial Times .

Три компании — Airbus, Thales и Leonardo — обсуждают создание новой организации.

«В случае если соглашение будет достигнуто к концу текущего года, из-за регуляторных и политических процедур маловероятно, что совместная компания будет запущена до 2028 года», — отметили журналисты.

Новая организация может столкнуться с критикой в Германии. Представители немецкой промышленности обеспокоены, что создание совместного предприятия приведет к сокращению рабочих мест в стране из-за возможной монополии Франции на ключевые технологии. Эти опасения связаны с тем, что компании Airbus и Thales расположены во Франции.

Как сообщили «Известия», Пентагон и NASA начали искать новых поставщиков ракет после конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Пентагон и NASA призвали конкурентов компании Маска как можно быстрее разработать новые альтернативные варианты космических кораблей.