Создание европейского конкурента SpaceX затянется
FT: создание европейского конкурента SpaceX может затянуться на три года
Разработка европейского конкурента SpaceX, компании Илона Маска, может завершиться не раньше 2028 года. Об этом сообщила газета The Financial Times.
Три компании — Airbus, Thales и Leonardo — обсуждают создание новой организации.
«В случае если соглашение будет достигнуто к концу текущего года, из-за регуляторных и политических процедур маловероятно, что совместная компания будет запущена до 2028 года», — отметили журналисты.
Новая организация может столкнуться с критикой в Германии. Представители немецкой промышленности обеспокоены, что создание совместного предприятия приведет к сокращению рабочих мест в стране из-за возможной монополии Франции на ключевые технологии. Эти опасения связаны с тем, что компании Airbus и Thales расположены во Франции.
Как сообщили «Известия», Пентагон и NASA начали искать новых поставщиков ракет после конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Пентагон и NASA призвали конкурентов компании Маска как можно быстрее разработать новые альтернативные варианты космических кораблей.