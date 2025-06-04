Советский балетмейстер Валерий Панов скончался в Израиле в 85 лет

Покинувший СССР в 1974 году ведущий артист балета Большого и Мариинского театров, педагог и балетмейстер Валерий Панов скончался в возрасте 85 лет в Израиле. Об этом сообщил новостной сайт «Ашдод ха-Йом».

Мэр Ашдода Йехил Ласри подчеркнул, что после выезда из Советского Союза Панов мог уехать в любую точку мира, где бы его приняли с распростертыми руками, но выбрал маленький израильский город, где вместе с супругой Иланой основал собственный театр балета и школу для будущих артистов.

«Панов верил в Ашдод, считал его своим домом — и превратил его в международный центр балета, откуда вышли поколения выдающихся танцовщиков и танцовщиц, получивших от него не только профессию, но и ценности», — написал Ласри.

Уроженец Витебска, Валерий Панов продемонстрировал танцевальный талант еще в детстве. Первые шаги в профессии начал в хореографическом училище при Мариинском театре. Юный танцор быстро стал ведущим солистом, а после перехода в Большой театр — главным артистом советского балета.

Звание заслуженного артиста и Государственная премия не уберегли Панова от гнева чиновников после его первой попытки репатриации в Израиль. Его сняли со всех выступлений и оставили в творческом вакууме. Только протест деятелей искусства со всего мира открыл для Панова границы.

После переезда в Израиль начал выступать по всему миру и ставить спектакли в балетных театрах США и Европы. За свою карьеру проработал художественным руководителем Королевского балета Фландрии и балетной труппы Боннской оперы.