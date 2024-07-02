Советник президента Сирии попала в реанимацию после ДТП

Автомобиль, в котором ехала советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль, попал в ДТП. Сейчас она находится в реанимации, сообщило госагентство SANA .

По данным агентства, автомобиль вылетел с дороги, в результате аварии советник Асада получила серьезные травмы.

«Ее доставили в одну из больниц Дамаска, где у нее диагностировали кровоизлияние в голове. Советника поместили в реанимацию для получения лечения», — отметили в сообщении.

В декабре 2023 года седан врезался во внедорожник службы безопасности п резидента США Джо Байдена. ДТП произошло во время его поездки в штат Делавер. Американский лидер и его жена не пострадали, их вывезли в дом в Уилмингтоне.