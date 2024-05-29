Совет Евросоюза выплатит судебные издержки россиянину Ахмедову

Российский предприниматель Ахмедов выиграл суд у Совета ЕС

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Исключенный в 2023 году из санкционного списка ЕС российский бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебную тяжбу с Советом Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости».

Люксембургский суд постановил аннулировать все постановления, связанные с санкциями против предпринимателя, введенными с 8 апреля 2022 года. Совету ЕС также придется оплатить все судебные издержки по делу Ахмедова.

Ранее объединение ввело санкции против экс-председателя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего руководителя ее молодежного крыла Артема Марчевского. Евросоюз заблокировал их средства за рубежом и запретил въезд и транзит через европейские страны. В санкционный список также попал чешский сайт Voice of Europe.

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