Совершивший наезд на ярмарку в Магдебурге оставил в машине завещание

Spiegel: в авто совершившего наезд на ярмарку в Магдебурге обнаружили завещание

В автомобиле гражданина Саудовской Аравии, который совершил теракт на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург, обнаружили завещание. Об этом сообщил журнал Der Spiegel .

В документе не было никаких политических заявлений. Издание предположило, что нападавший мужчина планировал погибнуть после наезда на толпу. Согласно завещанию, активы мужчины после смерти должны перейти Германскому обществу Красного Креста.

Журнал добавил, что нападавший писал в соцсети X о желании уйти из жизни в 2024 году.

«Он также повторил предупреждение о том, что умрет в этом году, в личных сообщениях с другими пользователями X», — подчеркнуло издание.

В результате теракта погибли четыре женщины и девятилетний ребенок, пострадали более 200 человек. Наезд совершил 50-летний уроженец Саудовской Аравии, который получил официальный статус беженца и вид на жительство. Мужчину арестовали.