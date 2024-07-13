Соучастникам убийства кандидата в президенты Эквадора дали 34 года тюрьмы

Суд дал 34 года фигурантам дела об убийстве кандидата в президенты Эквадора

IMAGO/Daniel Molineros
Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press

Суд Эквадора вынес приговор соучастникам убийства кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщила генпрокуратура страны в соцсети Х.

На основании представленных доказательств судьи признали Карлоса Эдвина Ангуло виновным как соучастника. Его приговорили к 34 годам и восьми месяцам лишения свободы. Такое же наказание получила соучастница Лаура Дайянара Кастильо.

Суд вынес приговор в отношении еще трех пособников. Им дали по 12 лет тюрьмы.

Кандидата в президенты Эквадора застрелили в августе 2023 года после предвыборного митинга в Кито. Политолог, журналист Юрий Светов тогда предположил, что к убийству политика могла быть причастна военизированная преступная группировка.

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