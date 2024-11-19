Социолог Токарев назвал протесты в Абхазии защитой от «внешних проявлений»

Доктор политических наук, социолог Алексей Токарев в эфире радио «Говорит Москва» прокомментировал недавно вспыхнувшие протесты в Абхазии.

По его словам, протестами жители Абхазии реагируют на любые внешние проявления, которые расценивают как покушение на идентичность.

«В Абхазии такая разновидность демократии — она часто публичная и часто с подобными выступлениями», — сказал Токарев.

Чтобы сохранять свою идентичность и дальше, абхазы вынуждены закрываться от внешних вливаний, в том числе экономических, добавил социолог.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку.