Социолог Синютин: жители Китая не привыкли демонстрировать богатство из-за страха попасть под арест

Такое явление, как «стыд роскоши», получило распространение среди жителей Китая. Почему богачи не привыкли демонстрировать свое благосостояние, объяснил социолог Александр Синютин в беседе с « ФедералПресс ».

По его мнению, в обозримом будущем уровень жизни большинства граждан КНР будет снижаться. Выставление богатства напоказ может вызвать у окружающих зависть, раздражение и неприязнь.

«Как мы не раз наблюдали, подобный негативный набор в Китае нередко приводил фигурантов к большим проблемам, вплоть до арестов и даже казней», — рассказал эксперт.

Именно поэтому жители страны, подвел итог социолог, разумно начинают скрывать от общественности доходы.