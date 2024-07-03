Социолог Шатилов: Запад может использовать премьера Венгрии Орбана как «доброго следователя» для России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Свое мнение по этому поводу высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, визит Орбана на Украину определили несколько факторов. Так, на него оказывали давление на Западе.
«Сейчас он в большей степени старается выторговать для Венгрии определенные привилегии и бонусы в рамках украинского трека», — заявил социолог.
Шатилов также предположил, что Запад использует премьера в качестве «доброго следователя» для России. При этом Орбан надеется получить нейтральное расположение со стороны Зеленского, добавил специалист.