Социолог Шатилов: Запад может использовать премьера Венгрии Орбана как «доброго следователя» для России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Свое мнение по этому поводу высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, визит Орбана на Украину определили несколько факторов. Так, на него оказывали давление на Западе.

«Сейчас он в большей степени старается выторговать для Венгрии определенные привилегии и бонусы в рамках украинского трека», — заявил социолог.

Шатилов также предположил, что Запад использует премьера в качестве «доброго следователя» для России. При этом Орбан надеется получить нейтральное расположение со стороны Зеленского, добавил специалист.