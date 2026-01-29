Социолог Копатько сообщил, что политика Трампа вызывает большие вопросы у американцев
Заявления президента США Дональда Трампа вызвали волну тревоги и сомнений не только в самой стране, но и среди ее традиционных партнеров. Об этом сообщил социолог Евгений Копатько в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, рейтинг одобрения деятельности Трампа внутри Соединенных Штатов оставляет желать лучшего.
«Направления внутренней и внешней политики Трампа вызывают большие вопросы у американской аудитории. Особенно широко обсуждается недавний конфликт, связанный со случившейся, по вине миграционной службы США, гибелью активиста», — отметил эксперт.
Он также добавил, что последние исследования американских социологических центров показывают невысокий уровень доверия избирателей к нынешнему курсу администрации. Внутренняя и внешняя политика Трампа оценивается большинством опрошенных отрицательно.