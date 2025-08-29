Сотрудника армянского МИД заподозрили в шпионаже

СК Армении сообщил об аресте сотрудника МИД республики за шпионаж

В Армении сотрудника Министерства иностранных дел заподозрили в шпионаже. Подозреваемого арестовали, сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене. Первые сообщения о преступлении поступили от Службы национальной безопасности (СНБ) 20 июня.

«Данное лицо не являлось высокопоставленным должностным лицом и <…> консулом Республики Армения за рубежом», — отметили правоохранители.

По данным СК, сотрудник МИД «создал условия для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, содержащими государственную тайну».

СНБ Армении выяснила, что «одна из должностных лиц МИД передавала важную информацию азербайджанцу». Онлайн-издание Factor.am сообщило, что этим сотрудников является Ашхен Алексанян.

Женщина якобы состояла в любовной связи с азербайджанцем. Как сотрудница МИД она имела доступ к важной информации. На допросе Алексанян рассказала, что получала деньги от азербайджанской стороны и у нее были пособники.

