Сотрудник РУДН Семибратов выразил мнение, что с победой Трампа на выборах ситуация в США значительно изменится

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с телеканалом «Звезда» высказал мнение, что Америку ждут глобальные перемены с приходом к власти Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. Его успели поздравить сербский и французский президенты, израильский и венгерский премьер-министры, и другие политики.

По словам собеседника, Трамп искренне собирается сделать Америку великой, что подразумевает гибридную войну против России.

«Однозначно для нашей страны ничего хорошего в его победе нет», — сказал он.

При этом Семибратов не смог ответить на вопрос, кто для России был бы хуже, Трамп или Харрис.