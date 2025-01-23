Сотрудник РАНХиГС Кнобель: ЕС не пойдет на новые ограничения против России

Директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель в разговоре с ИА НСН высказал мнение, что союзники президента США Дональда Трампа в Евросоюзе не пойдут на новые ограничения против России.

Эксперт считает, что даже полный запрет на поставки продукции из России в США никакой роли не сыграет.

«Трамп говорит о дополнительных ограничениях из России в США, но эти поставки и так находятся на минимальном уровне», — сообщил собеседник.

Ранее Дональд Трамп в социальных сетях призвал завершить российско-украинский конфликт, пригрозив ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США и другие страны.